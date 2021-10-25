【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】25日，韓國浦項鋼鐵公佈最新第3季財報，因中國大陸供給減少，在鋼價飆升推動下，單季營利又寫下有史以來最佳紀錄。

浦項鋼鐵第3季的淨利為2.63兆韓元約22億美元，年增超過4倍。同時，營利為3.12兆韓元，約26.3億美元，2020年同期僅6700億韓元。至於營收也增44.7%至20.64兆韓元。

中國大陸產能變少，在僧多粥少下鋼價急拉升，因此，浦鋼上季營業利益才會如此亮眼。同時，第3季營利也比市場普遍預估值要多出近1成左右。

(時報資訊)

#浦鋼 #韓國

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