勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘25日指出，為因應稅務環境的不確定性，集團企業可開始構思數位工具運用之稅務管理模式，透過數位輔助工具的運用，達到兼顧稅務遵循風險管理與掌控企業內各關係企業營運利潤變動之狀況。

經營環境的快速變動往往會增加企業營運的困難度，例如近期的全球租稅改革、中美貿易戰及疫情，在此影響之下，企業在管控稅務風險時，更需要全面性的考量與協助。

在疫情與網路環境變革的影響下，遠距管理成為集團企業的重要議題，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理周宗慶指出，為了快速克服遠距管理的不便利性，且需及時備妥並因應當地稅局查核之移轉訂價文據，企業總部可考慮適時使用「Transfer Pricing Digital DoX」等數位化工具，透過線上系統蒐集資訊及進行即時性訊息反饋，集中管理集團各地之移轉訂價文據，便利內部資訊管理與運用，提升企業稅務管理上的優勢。

複雜的關係人交易模式與經濟環境之突發事件，讓集團企業耗費許多時間在解決集團內資訊不對稱的狀況，如同一個受控交易在交易雙方的移轉訂價報告中有不同程度的說明，甚或採用不同的分析方法，而面對各國稅務機關查核時，也無法立即且有效性的回應當地稅務機關之查核。

若集團內能透過一致且集中管理的模式，採用移轉訂價文據數位工具，將可有效幫助擁有複雜且多元化關係人交易的跨國集團企業，除了處理移轉訂價文據之編製、評估查核風險層級及執行快速資訊匯集功能外，更能事前掌握集團成員的營運狀況並評估移轉訂價文據之妥適性。

周宗慶認為，彈性的移轉訂價政策是面對多變經濟環境的重要管理思維，過去分散式的管理模式，存在無法即時性回覆與冗長的資訊蒐集等待時間，若能於集團現有系統搭配適當的數位工具，將可消除稅務遵循的時間成本外，亦可即時評估移轉訂價風險，提升集團企業處理各國稅務機關查核之反應能力。

(時報資訊)