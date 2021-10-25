豐興（2015）開出本周內銷盤價，廢鋼和鋼筋價格維持平盤，型鋼產品中只調漲槽鋼規格產品，每公噸漲500元，其他角鋼、扁鋼等多項規格產品則持平。
豐輿表示，近一週來，雖然美國、日本廢鋼原料行情每公噸上漲7～10美元，但因鋼筋價格來到高點，市場觀望氣氛濃厚，考量市場買氣因素，只好決定鋼筋售價持平。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
豐興（2015）開出本周內銷盤價，廢鋼和鋼筋價格維持平盤，型鋼產品中只調漲槽鋼規格產品，每公噸漲500元，其他角鋼、扁鋼等多項規格產品則持平。
豐輿表示，近一週來，雖然美國、日本廢鋼原料行情每公噸上漲7～10美元，但因鋼筋價格來到高點，市場觀望氣氛濃厚，考量市場買氣因素，只好決定鋼筋售價持平。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：