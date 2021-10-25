豐興（2015）開出本周內銷盤價，廢鋼和鋼筋價格維持平盤，型鋼產品中只調漲槽鋼規格產品，每公噸漲500元，其他角鋼、扁鋼等多項規格產品則持平。

豐輿表示，近一週來，雖然美國、日本廢鋼原料行情每公噸上漲7～10美元，但因鋼筋價格來到高點，市場觀望氣氛濃厚，考量市場買氣因素，只好決定鋼筋售價持平。

(時報資訊)

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