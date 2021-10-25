（心誠鎂開發的CSL787藥械合一產品。圖／業者提供）
心誠鎂25日宣布，獲得里程碑金，已達成與合作夥伴CSL Behring共同開發藥械合一產品之首階段開發項目。
心誠鎂是在2021年4月與CSL Behring簽訂了合作開發協議，雙方採用心誠鎂客製化之新一代霧化器，共同進行血漿衍生免疫球蛋白藥械合一產品的開發（CSL787）。
由於專用霧化器已達到合作協議所要求之霧化表現，CSL Behring已依約支付心誠鎂第一階段里程碑金。
心誠鎂執行長鄭傑升表示，開發出吸入劑型的免疫球蛋白，意味著患者將擁有新的治療選擇，而由於患者多數能自主進行吸入性治療，這將有助於減輕醫療資源的負擔。在設計上，此新一代霧化器擁有呼吸偵測功能，此類型吸入器僅會於患者吸氣時產出氣霧，有助於減少使用傳統霧化器呼氣時造成的藥物浪費，這使得此類霧化器更適合用於霧化高價值的呼吸治療藥物。
(時報資訊)
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