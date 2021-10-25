人民幣兌美元中間價25日報6.3924，較22日中間價報6.4032，升108個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護月末流動性平穩，25日進行人民幣（下同）2,000億元7天期逆回購操作，利率仍持平於2.2％。

在上周逆回購放量至千億規模並維持三日後，央行投放進一步加力，單日淨投放增至1,900億元。

路透統計，本周逆回購到期規模為3,200億元，前兩日各為100億元，27日至29日單日均為千億元。此外，27日還將有700億元中央國庫現金定期存款到期，不過當日央行和財政部還將進行700億元兩個月（63天）期現金定存招標予以等量對沖。

(時報資訊)

#逆回購 #人幣 #人行

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