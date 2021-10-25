【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數207.66點，跌0.61點；總計263家漲、335家跌、92家持平；委買6811923張、委賣4733716張；總成交值431.29億元。

(時報資訊)

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