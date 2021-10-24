台北股市本周溫和上漲，雖然道瓊和標普先後創了歷史新高，但Nasdaq和費半指數沒有預期強勢，主因目前公布企業財報如IBM和英特爾（Intel）都不如預期，其中英特爾還因為未來想重回晶圓代工領域，其成本勢必增加許多，被許多美國分析師調降評等，被財報利空拖累，周五（22日）股價暴跌11.68%，單日市值蒸發260億美元，這也是費半指數表現較差的原因，但從另外一方面想，台積電在晶圓代工領域，至少領先三星和英特爾2至3年，特別是明年下半年3奈米準備量產，其他公司絕對難以匹敵。

觀察未來台積電股價若跳空缺口579元不回補，那麼就是強勢整理，未來再上機會不低，即使目前台股量能無法有效放大，一時之間難以上攻，不過要大幅下跌機會也不大，大盤預計月線16749點和10日線16689點兩道防線支撐應不弱，大膽預測10月整理過後，11月要往上機率不低。

另外台股有些族群跌幅已深，如IC設計，其上半年表現都不錯，但Q3包括驅動IC、MCU、電源管理IC等出現一些雜音，不過因為股價已經修正過了，本益比有的都降至10倍，其實也達到跌深反彈要件，特別有些業者再跨入車用領域，筆者認為，Q4倒是可以觀察IC設計的反彈。

以聯發科來看，一度跌到839元，對於今年每股要賺60元的龍頭公司，本益比降至14倍，已經超跌，更何況天璣2000系列，其性價各方面領先高通，還有網通產品及車用產品要陸續推出，日線連6紅，大有多空易位現象，只要缺口900元不補，那麼也還有往上空間，配合台積電法說Q4營收還要成長，台股第四季應不會太差。

目前將進入第三季財報公布時刻，因此建議投資人往9月營收創新高，及Q2獲利成長、業績有延續性往上公司做選擇，如網通的智易，之前因為缺料問題股價回檔，但公布9月營收33億為今年次高，上半年賺4.05元，全年8元以上沒有問題，目前本益比12倍並不高，只要越南廠正式恢復動工，預計營收還會繼續往上。另外麗豐ky公布9月營收6.4億歷史新高，基本上應是受惠大陸展店速度加快(一方面也是大陸疫情下降) ，按其Q3營收推估有機會每股賺5元以上，那麼全年挑戰18元相當有機會，本益比也是12倍左右，就生技股來說，也屬於估價偏低，逢低可以留意。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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