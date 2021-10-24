上海證券交易所（簡稱上交所）副總經理劉逖24日表示，即將與上海環境能源交易所聯合推出中證碳中和指數，並將開發相關的ETF產品。

證券時報報導，劉逖在第三屆上海外灘金融峰會「『可持續資訊披露標準研究』課題報告發布會」中指出，在目前的背景下，對可持續資訊披露標準的研究意義重大。上交所高度重視、積極行動，全面推動綠色金融與ESG（環境、社會責任及公司治理）可持續發展，可持續投資前景廣闊。

劉逖又指，目前，上交所已有累計38家新能源、環保類企業上市，IPO融資額接近人民幣400億元。2015年前後，上交所公布碳效率相關指數，這與ESG投資有些類似。滬市上市公司60％以上都披露比較全面的ESG資訊，約有三分之一的上市公司披露社會責任報告。

(時報資訊)