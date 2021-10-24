美國因晶片大缺貨導致新車供應不足，連帶中古車價格也持續上漲，在車市成為賣方市場下，經銷商不用再像過去跟客戶討價還價，並愈來愈依賴線上諮詢提供服務，讓經銷商不再需要雇用太多員工來因應，外界估計經銷商有7萬個職位永久消失。

據美國汽車經銷商協會（NADA）資料，有特許經營權的汽車經銷商的雇員總數，去年2月達115萬人，但兩個月後因疫情而減少至不到90萬人。

雖然部份遭裁撤職位去年夏季被雇用回來，但過去一年來整體員工數約108萬人，表示因疫情而被裁撤的7萬個職務，在經銷商無回補意願下而可能永久消失。

全球晶片短缺令汽車庫存量大減，導致經銷商能銷售的汽車數量變少，從而不需要那麼銷售員來服務客戶。

仍在工作的銷售員，職務內容也因防疫措施和商家轉向線上銷售而改變。

過去銷售員要花幾天時間在車庫內找到出客戶想要的車款，調出來提供試車服務。現在卻忙於上網找資料，和向客戶解釋晶片短缺造成的問題。

儘管如此，但不少經銷商和部份銷售員卻認為這並非全是壞事。

因為庫存短缺，客戶能選擇的車款變少，甚至要花時間等待車商出貨，已沒有過去那麼多討價還價的空間，銷售員也不用為此花太多時間。

而且銷售員人數變少，代表仍留在崗位上的人，部份業績因集中而變好，賺得比以前更多。銷售員年薪通常在4萬到6萬美元之間，視佣金多寡而定。

美國最大汽車經銷商AutoNation執行副總裁卡農（Marc Cannon）指目前的新常態可能持續好幾年。

因為經銷商業績在減少人手後仍表現很好，沒有理由讓員工水準回到疫前水準。該公司去年裁員近4,000人，大部份為銷售員。

(時報資訊)