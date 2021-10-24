大陸音樂串流平台網易雲音樂23日宣布與華為達成合作，成為首個與鴻蒙生態達成跨裝置流轉的音樂App，使用者可在所有安裝HarmonyOS的華為裝置內，完成網易雲音樂產品功能使用的無縫銜接。陸媒報導，該功能將於11月上線。

新浪財經報導，華為消費者BG AI與智慧全場景業務部總裁王成錄23日在華為開發者大會中公布，基於鴻蒙的華為裝置已有1.57億台，第三方基於OpenHarmony的設備達到6千萬台。

王成錄預計，到2021年底第三方鴻蒙裝置將達到1億台，華為有信心，2021年內鴻蒙裝置會超過3億台。萬物互聯一定是裝置懂得消費者想要什麼，而不是被動的給出回應，隨著鴻蒙硬體生態越來越豐富，裝置對消費者的判斷將越來越準確。

(時報資訊)