台股步步反攻萬七大關，評價偏低個股逐漸吸引關注，中信投顧看好富采（3714）產品結構持續改善，產能利用率維持高檔，獲利明顯改善，初評「增加持股」、目標價80元，瑞信更給予100元股價預期。

中信投顧指出，富采Mini LED維持滿載，並持續轉換傳統照明用藍光LED產能，因Mini LED毛利率25％，高於傳統照明用藍光LED的15％，預計中長期毛利率呈現上升趨勢。富采第三季主要來自於Mini LED滿載，加上車用與感測都維持85％高產能利用率，單季營收103.1億元，高於市場預期。

蘋果是富采大客戶之一，iPad Pro首先採用Mini LED面板，接著新產品MacBook Pro也加入，預計iMac是下一個產品。華碩、宏碁、聯想、微星也推出Mini LED高階筆電與電競監視器。南韓三星、LG、TCL也有Mini LED電視產品。Omdia預估2020、2021、2022年Mini LED加上OLED，在電視滲透率分別為1.6％、3.4％、4.7％，還在初期高速成長階段。由於Mini LED具有較高性價比，OLED成本為Mini LED的1.5～2倍，法人更看好Mini LED發展。

中信投顧指出，受惠Mini LED需求起飛與車用、感測供不應求，富采持續脫離低價標準品，法人預計，富采2021、2022年毛利率分別提升至20.59％與21.72％；看好Mini LED在電視、NB、顯示器、顯示看板的滲透率提高，預估富采2022年獲利年增近三成。

(時報資訊)

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