大陸地產商恒大集團微信公眾號24日消息指出，位於恒大總部所在地的恒大集團深圳公司，包含深圳、東莞、江門、汕尾、珠海、中山六地10多個建案的復工、復產工作正有序進行中。

界面新聞報導，進度較快的深圳恒大城市之光、江門恒大泉都、中山恒大御府等建案皆已進入室內裝潢階段，將陸續交屋。深圳恒大珺睿大廈、深圳恒大城、東莞恒大悅龍台、珠海恒大濱江左岸等建案部分大樓已於近期陸續封頂（意指建築物主體結構已完工）。

恒大表示，所有員工堅守崗位一線，在保質保量的原則下，各建案皆按照施工計畫緊鑼密鼓地進行。

值得注意的是，恒大集團董事局主席許家印22日在恒大復工復產專題會中透露，恒大沒有預售過的大樓或建案，今後要全部改為現樓銷售。

(時報資訊)

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