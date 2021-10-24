陸媒24日報導，山西省應急管理廳日前發出通知，要求採取多項措施進一步做好今冬明春煤礦增產保供期間安全生產工作。
新華社報導，通知要求，在確保安全的前提下，全力做好增產保供期間的安全生產工作。各級應急管理部門要強化監管嚴格執法，保持打擊非法、治理違法的高壓態勢，將煤礦生產組織作為重點檢查內容，嚴格執行煤礦安全隱患調查處理辦法。
通知顯示，嚴厲打擊煤礦以保供名義超能力、超強度、超定員進行生產，以及超層越界開採等違法、違規行為。嚴防停產整頓礦、長期停產停工礦、技改重組礦、即將關閉礦、大班次礦與保供井工煤礦等六類礦井盲目冒險作業。
山西省統計局數據顯示，2021年前三季，山西規模以上企業原煤產量8.8億噸，年增11.6％。
(時報資訊)
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