今天中午北部發生地震，世界先進表示，各廠區人員進行疏散，目前已返回工作崗位，生產及營運未受影響；聯電則表示有部分機台當機。

據中央氣象局指出，今天13時11分發生芮氏規模6.5地震，震央在宜蘭縣政府南方22.7公里，位於宜蘭縣南澳鄉。包括宜蘭縣、花蓮縣、新北市、桃園市、台北市、台中市、南投縣、新竹縣、基隆市、苗栗縣及新竹市地區最大震度皆達4級。

世界先進表示，位於新竹及桃園的3座晶圓廠內測得的震度均為4級，在第一時間已按標準作業程序進行各廠人員疏散，確認安全無虞後，目前人員皆已返回工作崗位，初步評估，生產及營運未受影響。

聯電指出，廠區人員並未疏散，不過部分機台因地震當機，目前正恢復中，估計對營運不會造成重大影響。

(時報資訊)