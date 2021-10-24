【時報-台北電】香港財政司司長陳茂波24日表示，香港就業市場情況進一步改善，18日當周公布最新失業率為4.5％，較上一期的4.7％低0.2個百分點，回落到一年半低位。不過，近月失業率回落速度放緩，某種程度反映出改善動力稍為減弱。
香港信報報導，陳茂波發表網誌指出，香港經濟持續發展，但如果把產業結構與就業結構綜合來看，經濟結構不平衡的狀況一直持續。過去20年間，金融服務業占香港生產總值比例由12.8％增加到逾21％，但其聘用香港僱員人數占就業人口比例，則僅由5.3％增加到7.1％。這樣的就業結構代表即使金融服務業發展暢旺，但不同行業打工族所能分享到的經濟成果，仍存在較顯著的不平衡問題。
陳茂波認為，經濟結構令增長成果的分配嚴重不均、收入差距及資產差距加劇、生活成本上升與勞動所得增長的差距顯著擴大，成為香港社會發展的最主要矛盾，大大削弱不少民眾的獲得感和幸福感，甚至對社會的歸屬感。(新聞來源：工商即時 蘇崇愷)
(時報資訊)
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