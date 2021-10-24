大陸國家衛健委24日公布，23日大陸新增新冠肺炎確診病例43例，其中境外移入病例17例，含9例由無症狀感染者轉為確診病例（浙江8例，廣東1例）。本土病例26例（內蒙古7例、甘肅6例、寧夏6例、北京4例、河北1例、湖南1例、陝西1例）。無新增死亡病例，無新增疑似病例。
衛健委指出，境外移入現有確診病例406例（其中重症病例1例），現有疑似病例1例。累計確診病例9,503例，累計治癒出院病例9,097例，無死亡病例。
截至23日，大陸現有確診病例564例（其中重症病例13例），累計治癒出院病例91,558例，累計死亡病例4,636例，累計報告確診病例96,758例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者逾122萬人，尚在醫學觀察的密切接觸者28,789人。
(時報資訊)
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