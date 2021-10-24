大台北都更危老案今年受疫情、打房等亂流影響，全年推案量上看2000億，較去年持平或微幅減少，住展研發長何世昌表示，今年都更案與往年不同的是，坪數規畫放大，且在整合難度升高與營造成本飆漲下，價格上揚。
區位上，敦化南北路因進入收割期，目前有「敦南御所」、「富邦藝樹」、「耑序」等大案，明後年將持續新有案進場，堪稱「都更一條街」。
新案行情好 每坪逾200萬元
有著「豪宅富人圈」稱號的敦南商圈，新案大爆發，甚至多個都更案都開出每坪逾200萬元行情。
業者調查，該商圈目前有三大指標豪宅案包括「敦南御所」、「富邦藝樹」、「耑序」等，其中「敦南御所」為中興電工首次推出的都更案，並在去年9月興建完成，根據內政部實價網歷次揭露資訊，該指標案頂樓樓中樓戶，每坪成交價達225.7萬元，創近年該商圈成交單價新高。
大陸建設備受矚目整合多年的共和大廈案已整合推出，案名為「耑序」，座落於大安區敦化南路一段187巷的「富人巷」內，前身為華航機師住所，為早期名宅。
在北巿土地日益稀有下，何世昌指出，都更危老案快速增加，去年總推案量便達2000多億元，今年也上看2000億元左右，尤其敦化南、北路商圈更是串聯將近10個都更案，被稱為「都更一條街」。
另富邦建設也加入敦南商圈豪宅推案潮，在北市敦化南路一段、市民大道四段口，推出「富邦藝樹」豪宅案，每坪開價220至230萬元。
建商卡位熱 收購老透天厝
值得注意的是，除已推出的新案，去年上市建商皇翔建設以130億元買進敦南SOGO，富邦人壽以268億元買進王朝大酒店等重量級成交案，都將為敦化南、北商圈房市持續添增柴火，增加熱度。
除敦化南北路，北巿中山區的中山北路二段也是一線建商積極卡位區，如忠泰、璞真以及吉美建設3大建商同步收割此區都更案，總銷規模一舉突破百億元，讓原街廓將脫胎換骨。
市調單位統計，中山北路二段93巷短短不到600公尺的距離，近期出現3大指標個案，分別是「忠泰旭美」、「中山·吉美」以及「璞真中山北路案」。
由吉美建設耕耘10餘年的「中山·吉美」，總銷50億，位於中山北路二段93巷、錦州街附近。忠泰建設近一年陸續傳出收購附近老透天，近期推出新案「忠泰旭美」規畫為27、45坪中小宅。
591房屋交易網新聞組長畢務潔指出，中山北路二段、馬偕醫院商圈新建案地段行情都在單價120萬元以上，該區段因有中山北路黃金門牌，且綠蔭大道又有官道的美譽，且近大型醫院的便利性，向來就有中高階買盤，如自營商、企業主和在地客支撐。
(時報資訊)
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