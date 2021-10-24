有網友分享他在台中市花了5000元振興券買東西，將發票登錄到台中購物節的APP，最後竟幸運被抽中5000元現金，讓他興奮的直呼「5倍券變成10倍券了！」，超幸運的好手氣，讓其他網友羡慕不已。

今年台中購物節搭配中央振興券提出加值計畫，祭出總額超過3億元現金大獎，是全台各縣市振興加碼中最有感方案。

搶當購物高手！台中市府經發局分析參加台中購物節活動的民眾，25至40歲年齡層男性消費習慣，發現與「小資女」消費雷同，最大宗服飾配件、運動用品及3C家電，直營連鎖式便利商店、零售式量販店同樣為消費熱點，「都會型男」在汽車、電腦與手機周邊消費明顯高於小資女孩，帶動另一消費市場購物熱潮。

台中購物節開跑近兩週，消費熱度飆高，截至23日為止，發票登錄金額破31億元，單日新增4.4億元，APP下載量更破74萬，顯示民眾對台中購物節活動反應熱烈。

發局表示，從發票登錄的消費地區分析發現，25至40歲年齡層男性同樣熱愛於逢甲商圈、公益路一帶、一中街商圈、美術園道、草悟道、南屯市場、天津路服飾商圈、捷運夜市等熱門商圈、傳統市場、夜市所在地消費，但在大里區、豐原區、梧棲區、太平區、沙鹿區及后里區消費力十分可觀，顯示購物節對於振興原縣區經濟有一定效果。

其中，25至40歲年齡層男性的消費類別，服飾、鞋包配件與運動用品方面仍占最高比例，其他如餐館、餐廳、超級市場、綜合商品批發與小資女愛好雷同。

值得一提的是，該年齡層男性在汽車、家電、電腦及電腦周邊設備、手機及手機周邊設備的消費明顯高於小資女，現代都會型男除著重個人穿搭與運動健身外，也將消費重心擺在效率工作、便利生活等方面，總額超過4億的消費力帶動不同於小資女的消費市場熱烈買氣。

經發局指出，根據網路最新民調，在「最想在全台灣哪一個縣市生活」、「退休後住在台灣哪一個縣市」及「哪一個縣市幸福感最高」3個問題中，台中市皆拿下第一名，推估原因，因地處中部，不論北上南下相當便利，加上有不輸南部的美食與價位，及相對穩定的氣候，讓台中市成為網友心目中最宜居的幸福城市。

(時報資訊)