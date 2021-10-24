近幾年在美國興起的「FIRE」（Financial Independence Retire Early）熱潮，主張「財務獨立、提早退休」論點，現在也延燒到了台灣，時下不少年輕人嚮往能夠財務自由並提早退休，但是真正可以做到的人少之又少，到底怎麼做才可以盡快達成這個目標？
隨著日前「保障型保險商品平台」正式上線，主要訴求：民眾可依不同人生階段檢視自身需求，建立完整的保險防護，為個人退休生活提早做好準備，「好好退休」將不再只是口號而已！
據了解，目前該平台共有中國人壽、元大人壽、台灣人壽、宏泰人壽、南山人壽、國泰人壽、第一金人壽、富邦人壽及新光人壽等9家保險公司參與，民眾可以自行上網以相對較便宜的價格，投保由這９家保險公司各自推出該平台專屬的定期壽險、小額終老險及重大疾病健康險。
至於保費到底便宜多少？據金管會指出，其中小額終老險由於本身是政策性保險，在費率上不會有太大的差別；另外定期壽險和重大疾病健康險現行商品附加費用率分別超過25％和20％左右，但在該平台上兩者不會超過15％和12％，「保費價格相對便宜！」
未來定期壽險、重大疾病健康險保費將更便宜
就小編看來，其實該平台滿適合年輕族群用作規劃個人退休保障需求，因為採用較低的附加費用率來設計商品，透過該平台自主投保的保費也將更划算，這對於手頭預算有限的年輕族群而言，不啻是一個頗為適合的「入門」投保管道。
針對該平台推出的定期壽險、小額終老險及重大疾病健康險等3大類保險商品，小花平台保險顧問認為，依照各人不同退休保障需求，這3大類保險商品的適合對象略有不同，就個人的性格屬性可以大致分為「居安思危型」、「小心謹慎型」及「深思熟慮型」
首先是「居安思危型」，這類型人想得比較多、有較強烈的風險意識，像是擔心自己收入不高，萬一突發不可預料的意外事故或是罹患重大疾病，導致經濟收入中斷或是額外要價不斐的自費醫療支出……，這些都是「沒有人知道明天和意外哪一個先來」的危機感。
小花平台保險顧問建議，這類型人不妨考慮投保該平台推出的重大疾病健康險，強化個人醫療保障缺口，只要經醫師診斷確診罹患保障內容涵蓋的7項重度重大疾病之一（包括：急性心肌梗塞、冠狀動脈繞道手術、末期腎病變、腦中風後障礙、癌症、癱瘓、重大器官移植或是造血幹細胞移植等）且達到理賠門檻就理賠，一次給付、用途不限，保戶可以依據個人需求運用保險金。
(時報資訊)
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