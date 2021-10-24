為進一步加強疫情防控。甘肅省文旅廳和甘肅省衛健委23日聯合宣布，甘肅省立即暫停旅遊活動，關閉省內所有旅遊景區、文化娛樂場所、旅遊演藝場所、影劇院、互聯網上網服務場所、公共文化服務場所；暫停舉辦各種文藝演出、展覽和聚集性群眾性文化活動。且在蘭州旅客就地隔離。

甘肅省24日舉行 第六場疫情防控記者會，蘭州市副市長楊德智表示，為降低社會人員流動，蘭州終止在蘭遊客的一切旅行活動，採取就地隔離、就地觀察，集中進行核酸檢測並取消一切聚集性用餐活動。

(時報資訊)

#甘肅 #疫情 #旅遊觀光

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