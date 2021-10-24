李小姐來電詢問，最近將名下房屋出租，向承租人一次收取2年租金，該如何申報租賃收入？

財政部高雄國稅局表示，綜合所得稅課徵，係以收付實現為原則，房東一次收取2年租金，必須於收到租金年度全數申報租賃所得，因此李小姐應於辦理110年度綜合所得稅申報時，將全部租金收入減除必要損耗及費用後，以餘額為所得額列入申報；李小姐如無法舉證必要損耗及費用金額，亦可適用財政部核定之費用標準，直接減除租金收入43％之費用，以餘額為所得額，申報綜合所得稅。

該局補充說明，李小姐申報之後，如承租人未到期提前解約，李小姐因解約有退還未到期之租金，可憑解約說明及文件向國稅局申請更正申報該筆租賃所得，經國稅局查核屬實，重新計算應納稅額，如有溢繳稅款，亦可依法退還。

國稅局提醒，民眾出租房屋已經收到之租金，無論租賃期間多長，均須於取得年度全額列入申報；如有未依規定申報者，須於稅捐稽徵機關進行調查前，儘速辦理補報及補繳，可依稅捐稽徵法第48條之1規定，加計利息免罰。

(時報資訊)