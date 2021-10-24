英國外長特拉斯（Liz Truss）近日接受英國每日電訊報訪問時表示，英國不可在包括核電和5G網絡等關鍵基礎建設上過份依賴中國，應該尋求與「思維接近」的夥伴共同建設。

根據每日電訊報報導，特拉斯強調在關鍵基建上不能依賴高風險的供應商，而要確保跟可以信賴的夥伴合作。分析認為，她的言論顯示，即使英國不會將中國投資拒於門外，但中方只能在非戰略領域投資。

在5G網絡建設上，基於安全理由，中國電訊設備商華為稍早被禁參與英國的新網絡建設，讓英國只能依賴另外兩家公司，很有可能讓建設延遲。特拉斯表示，不依賴高風險的供應商非常重要，在其他領域方面，例如人工智能、網絡安全等，要確保一同創新的夥伴可靠，而且雙方要有互信。

稍早，特拉斯也曾強調英國致力強化與印太區域的連結，將持續與印太區域深化經濟、外交及安全夥伴關係，並支持區域的和平穩定、捍衛共同利益，以及推展新的貿易機會。

(時報資訊)

#關鍵基建 #核電 #5G網絡

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