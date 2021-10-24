電視面板價格持續崩跌，面板雙虎股價自4月下旬高點腰斬，不少散戶心碎慘套。一名網友表示，他砸百萬買進友達，均價31元左右，套牢到自己想蓋牌刪app，還好是閒錢沒太大壓力，求問其他網友，3年內有機會凹回來嗎？對此，幾乎所有人一面倒不看好，更有人建議他停損，換比特幣上十萬鎂。

市調機構集邦旗下WitsView日前公布最新面板報價，受到終端需求疲弱衝擊，10 月下旬各尺寸電視面板報價跌勢加重，其中55吋最慘，單月暴跌21.6%，65吋也重挫12%，65、55 吋跌幅都比 8、9 月還大，32 吋面板價格較年中高點腰斬、回落至44美元。

集邦表示，伴隨著需求退燒，過去一年超額備貨以及物流不順衍生的後遺症正逐一浮現，市場勢必需要一段不短的時間消化；至於面板價格能否再創反彈契機，將考驗面板廠在產能利用率，產品組合以及獲利水準之間如何調節。

周五（22日）雙虎續挫，友達股價下殺2%、來到16.85元，群創則重挫2.5%至15.05元。友達將在下周四（28日）舉行法說會，是否減產救市穩住報價，成為法人關注焦點。

一名網友在PTT分享重押面板股慘痛教訓，他提到自己大概砸百萬買進友達，均價31元左右；群創2張均價27元；彩晶1張買在21元，現在股價慘跌，套到他已經想蓋牌刪app了，好在是拿閒錢買的，沒有太大壓力，若刪app，3年內有機會凹回來嗎？

多數網友不看好，紛紛表示，「有認識的人20幾買套了十年終於解套 給您參考」、「3檔還全部一樣族群」、「死心吧」、「面板真的爛 快點研發什麼本夢比的題材還有救」、「買20已經停損 你30隔代沖」、「31的友達 沒救了保重」、「至少5年，我遠百買31套6年含配股去年解套，股價最低跌到13~14」、「Sony電視8年都沒壞」。

其他網友還跟航運做比較，「有信心的就抱著，誰知道什麼時候會像航運一樣瘋

」、「還好你是養面板 不是養貨櫃…」、「沒機會 比航運回到三位數機率還低」；另有人建議，最好還是買ETF，台股這種亂殺亂漲，長久看來不要過度參與比較好，沒什麼邏輯可言。

※中時新聞網提醒您：本文所提及之股票，非任何投資建議與參考，請自行判斷審慎評估風險。

(時報資訊)

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