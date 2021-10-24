全聯宣布收購大潤發，震驚零售業界。網友對這起大型併購案也有濃厚興趣，網路上掀起不少相關討論。有網友PO文，「以後大潤發要叫什麼名字」，還把全聯最常被拿出來虧的「請支援收銀」放在文末，引爆命名潮！
超市龍頭買下量販大戶，全聯一出手，再次撼動通路版圖。網友好奇大潤發出售後，會不會被改名，因原本的股東為潤泰集團，自然名字裡有個「潤」，如今易主，會改名嗎？
「各取一字改叫全發，超霸氣」、「也可以改成大聯發，把全聯的聯加進去」、「樓上，這樣會跟聯發科搞混吧」。網友們發揮創意，想出不少搞笑店名，如「周潤發」、「全發福（因福利熊）」、「發聯（取花蓮諧音）」、「大全聯」等。
這起交易案預計明年中完成，得先送主管機關公平會審核，確認對市場不至於有壟斷等影響，才會通過。業內人士認為，全聯雖為超市龍頭，不過量販還有家樂福、愛買，甚至好市多等競爭對手，大潤發的出售案應該不至於被駁回。
(時報資訊)
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