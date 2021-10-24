在官方監管政策與房地產業債務危機拖累下，香港、美國中概股今年重挫，但隨著市場風險逐步釋放，資金近期開始逢低布局中概股。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達利歐（Ray Dario）日前表示，市場先前對中國監管政策反應過度，「中國資產很便宜」。
綜合陸煤23日報導，近幾個月因中國政府管控網路科企，加上恒大等房企債務危機，以及各地限電等利空衝擊，中概股遭受打擊，尤其又以港股最為慘烈。若以今年初為基準，截至10月19日，恒生科指跌近23％，恒指跌幅也近7％。
以港股來看，多數行業均下跌，資訊科技股跌幅最大達34.73％。「ATM」的阿里巴巴曾跌逾50％，騰訊跌逾40％，美團更跌超過60％。但股價大幅回檔後，近期美團反壟斷調查結案，以及阿里創辦人馬雲「遊歐」等消息，令投資者擔憂情緒出現緩解，資金開始向中概股回流。
報導指出，達利歐日前在資管巨頭貝萊德的活動中表示，中國國家主席習近平提出「共同富裕」後，已成為全球投資者話題，美國同樣也面臨貧富差距擴大問題。他強調，市場對中國監管政策的反應過度，目前中國資產很便宜。
達利歐自2020年以來即多次表示，美國對中國發動貿易戰、科技戰，但長遠來看，時間還是站在中國這邊。他認為，偏見導致很多人看不到在中國的機會。
事實上，與達利歐抱持同樣看法的投資者不在少數，近期中概股的資金流向也由流出轉為流入。自9月份以來，中國內地資金恢復流入港股，10月截至21日已流入人民幣107.84億元。同時，海外資金連續第24周流入港股，規模達1億美元。
譬如，「股神」巴菲特搭擋、波克夏海瑟威副董事長孟格(Charlie Munger)，其機構在第三季大幅抄底增持阿里巴巴，單季增持幅度高達82％。另外，KraneShares CSI中國互聯網基金(KWEB)持有53家美股上市的中國科企股票，自8月中旬低點以來，該基金已上漲21％，並推動該基金總資產10月19日達到81億美元新高。
(時報資訊)
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