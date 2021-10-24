大陸限電措施令包括鎂在內的金屬產量大幅下降，導致歐洲庫存告急。歐洲工業組織22日呼籲，歐盟執委會必須與中國啟動談判，重啟鎂付運，以緩解嚴重短缺狀況，避免工廠關閉，因為工廠關閉或影響數百萬個就業崗位。路透報導，中國政府限電措施影響包括鎂在內的一系列金屬的產量。鎂除了是製造鋁和鋼鐵的關鍵原料，也被廣泛用於航空航太行業。
歐洲包括金屬生產商、汽車供應商和包裝行業在內的十幾個行業組織在聯合聲明中表示，歐盟約95％的鎂是由中國供應，但自9月份以來，付運已枯竭。聯合聲明說，如果歐盟不採取緊急行動，這個問題如果得不到解決，將威脅到整個歐洲的數千家企業、整個供應鏈，以及依賴它們的數百萬個就業崗位。
聯合聲明說，歐洲的鎂庫存預計將在11月底前告罄，剩餘庫存可以賣到每噸1萬～1.4萬美元。路透引用數據指出，中國的鎂價格在過去一年飆漲逾一倍，至每噸4,700美元，為2008年以來的最高水準。
歐洲金屬產業協會Eurometaux表示，更長期而言，歐洲應考慮是否能夠重啟本地的鎂生產。本世紀初，由於中國的鎂價格較低，導致歐洲的鎂產業關閉。
(時報資訊)
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