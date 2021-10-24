為因應氣候變遷危機，全球最大石油出口沙烏地阿拉伯23日提出減碳新承諾，誓言要在2060年達成淨零排放目標。

沙國王儲沙爾曼親王（Crown Prince Mohammed bin Salman）23日在沙烏地綠色倡議（Saudi Green Initiative）」高峰會上表示，已設定要在2060年達成淨零排放目標，目前該國計畫每年將減少逾2億7,800萬噸的碳排放，比先前設定的1.3億噸增加一倍多。

由於沙爾曼親王先前推出的經濟多元化發展計畫並不如預期，導致沙國經濟目前依然高度倚賴石油收入，這也導致該國在減碳行動上大幅落後他國而引發國際間的批評聲浪。

(時報資訊)

#減碳 #淨零排放 #高峰會

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.94(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
10/22
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
10/22
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
10/22
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
10/22
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
10/22
英國FTSE
7204.55 +14.25(0.20%)
10/22
法國CAC
6733.69 +47.52(0.71%)
10/23
德國DAX
15542.98 +70.42(0.46%)
10/22

延伸閱讀