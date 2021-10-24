為因應氣候變遷危機，全球最大石油出口沙烏地阿拉伯23日提出減碳新承諾，誓言要在2060年達成淨零排放目標。

沙國王儲沙爾曼親王（Crown Prince Mohammed bin Salman）23日在沙烏地綠色倡議（Saudi Green Initiative）」高峰會上表示，已設定要在2060年達成淨零排放目標，目前該國計畫每年將減少逾2億7,800萬噸的碳排放，比先前設定的1.3億噸增加一倍多。

由於沙爾曼親王先前推出的經濟多元化發展計畫並不如預期，導致沙國經濟目前依然高度倚賴石油收入，這也導致該國在減碳行動上大幅落後他國而引發國際間的批評聲浪。

(時報資訊)