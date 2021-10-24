七大工業國集團（G7）貿易部長22日在倫敦集會，針對管理跨境數據使用與數位貿易的原則已經達成協議。英國形容這是突破性進展，有助於讓數千億美元的國際商業自由化。
這項協議的最大意義在於讓G7國家能在數據保護與開放規範之間找到中間地帶。歐洲國家多傾向對數據保護採取高度監管制度，不過美國則採取較開放的規範。
根據英國發布的公報指出：「我們反對數位保護與威權主義。然而我們今日採用的G7數位貿易原則，將可為G7會員國提供數位貿易的指導方針。」
(時報資訊)
七大工業國集團（G7）貿易部長22日在倫敦集會，針對管理跨境數據使用與數位貿易的原則已經達成協議。英國形容這是突破性進展，有助於讓數千億美元的國際商業自由化。
這項協議的最大意義在於讓G7國家能在數據保護與開放規範之間找到中間地帶。歐洲國家多傾向對數據保護採取高度監管制度，不過美國則採取較開放的規範。
根據英國發布的公報指出：「我們反對數位保護與威權主義。然而我們今日採用的G7數位貿易原則，將可為G7會員國提供數位貿易的指導方針。」
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