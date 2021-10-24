七大工業國集團（G7）貿易部長22日在倫敦集會，針對管理跨境數據使用與數位貿易的原則已經達成協議。英國形容這是突破性進展，有助於讓數千億美元的國際商業自由化。

這項協議的最大意義在於讓G7國家能在數據保護與開放規範之間找到中間地帶。歐洲國家多傾向對數據保護採取高度監管制度，不過美國則採取較開放的規範。

根據英國發布的公報指出：「我們反對數位保護與威權主義。然而我們今日採用的G7數位貿易原則，將可為G7會員國提供數位貿易的指導方針。」

(時報資訊)

#數位貿易 #G7 #數據保護

主要市場指數

紐約道瓊
35677.02 +73.94(0.21%)
10/23
S&P500
4544.90 -4.88(0.11%)
10/23
Nasdaq
15090.20 -125.50(0.82%)
10/23
費半指數
3370.28 -41.77(1.22%)
10/23
日經225
28804.85 +96.27(0.34%)
10/22
南韓KOSPI
3006.16 -1.17(0.04%)
10/22
香港恆生
26126.93 +109.40(0.42%)
10/22
上證指數
3582.60 -12.18(0.34%)
10/22
深圳成指
14492.82 +47.96(0.33%)
10/22
英國FTSE
7204.55 +14.25(0.20%)
10/22
法國CAC
6733.69 +47.52(0.71%)
10/23
德國DAX
15542.98 +70.42(0.46%)
10/22

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