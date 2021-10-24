美股超級財報周即將登場，市場聚焦占標普500指數權重超過22％的5大科技巨擘－蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜與臉書，預料業績將牽動美股走勢。受英特爾與Snap業績失色拖累，美股三大指數22日跌多漲少，但道瓊工業指數仍改寫新高紀錄。引領美股迭創新高的大型科技與網路類股將陸續發布業績，在全球企業面臨斷鏈壓力之時，投資人將密切注意相關議題。預料蘋果法說會將談到供應鏈，市場也將觀察供應鏈瓶頸對亞馬遜年終旺季業務的影響。

Snap示警蘋果修改隱私權政策將衝擊廣告業務，引發22日股價狂洩逾26％，拖累臉書和Alphabet等其他依賴廣告的企業股價下挫。

5大科技巨頭中臉書25日將率先公布業績，Alphabet財報隔日登場，投資人將關注兩家公司是否會發表相似言論。標普500指數約30％的成分股將於本周公布財報，道瓊工業指數也有三分之一成分股將發布業績，包括可口可樂、波音與麥當勞等。

RBC資本市場美國股票策略部門主管卡瓦西納（Lori Calvasina）表示，本周將是真正的考驗，幾乎每個產業都有業績。投資機構D.A. Davidson主管拉根（James Ragan）亦指出，預料財報將增添美股波動性。

強勁的業績帶動標普500指數迭創新高，10月迄今累計上升5.5％。本周的市場焦點還有重要經濟數據，包括耐久財訂單、美國第三季國內生產毛額（GDP）、個人所得支出，以及聯準會（Fed）偏好的通膨觀察指標－個人消費支出物價指數（PCE）等。

在美股部分，道瓊工業指數22日收高0.21％，報35,677.02點，再創新高紀錄；標普500指數自21日的歷史高點回跌0.11％，收在4,544.9點；那斯達克指數下挫0.82％，以15,090.2點作收。

不過三大指數周線全數收紅，道指全周揚升1.1％，標指大漲1.6％，那指攀升1.3％。

(時報資訊)