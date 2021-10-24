國人已漸有退休理財的觀念，但常卡在要怎麼做以及要存多少錢，群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，其實沒有想像中的困難，只要掌握即早開始、定期投入、善用投資工具等3大要領，持之以恆，例如以擁有千萬元退休金為目標，25歲開始投資基金，每月投資5000元即可，但如果35歲才開始，每月就需要投入近萬元，愈早開始投資，負擔愈輕，更能享有時間複利的效果，逐步累積退休資產。
綜合工商時報報導，群益投信統計試算以65歲退休、擁有千萬元退休金為目標、年報酬率6%來計算，如果25歲開始投資，每月僅需5021元，但如果從35歲才開始，每月需投資9955元，如果40歲才開始投資理財，每個月就要1萬4430元，林宗慧表示，所以一定要盡早開始，透過紀律投資，累積退休資產。
至於退休金準備工具，林宗慧指出，市面上有專門為退休理財所設計的目標風險組合基金可以善加運用，這類基金依照操作風格分成保守型、穩健型、積極型，民眾可依照個人的風險偏好或年齡來選擇相對應的產品，且定期定額的優勢即在於能攤平投資成本，而由專業團隊操作，則有避免過度集中、及可視不同情況調整股票、債資產配置比重的好處 。
林宗慧說，退休理財對大部分投資人都是一場長期的耐力賽，要維持20、30年定期定額不間斷，對人性其實也是一大挑戰，且動輒十幾年或幾十年的時間，一定會面臨景氣更迭、市場波動起伏，定期定額的優勢即在於能攤平投資成本。
另外，目標日期基金在美國已行之有年，是相當受歡迎的退休理財工具，挑選上非常簡單，適合各年齡層投資人，以國泰泰享退系列基金為例，分成2049、2039、2029目標日期組合，投資人只要依預計退休的年份，選擇相對應的產品即可，假設計劃10年後退休，即可選2029目標日期組合基金，以此類推。
國泰投信則建議，日期組合基金會依據年齡與景氣循環調整股債配置，趁年輕較沒有負擔時，配置多一點股票部位，隨著年紀增長，基金會慢慢降低風險部位，逐步轉換到債券部位，守住獲利並持續賺取債券利息，來達成穩定退休目的。如果遇到市場起伏時，基金將機動調整配置，以降低風險並控制淨值波動，待到達目標日期後，投資人可選擇全部買回、部分買回或按月買回。
※免責聲明：基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
(時報資訊)
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