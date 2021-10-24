陸港兩地上市、大陸最大的煤炭生產商：中國神華日前公布業績報告，受到近期市場對煤炭需求旺盛所帶動，2021年第三季淨利為人民幣（下同）147.3億元，年增14.1％。
路透報導，中國神華22日晚間在上交所披露的公告顯示，2021年第三季營收為889.7億元，年增45.6％；基本每股收益0.74元，年增14.2％。2021年前三季，中國神華淨利潤為407.51億元，年增21.4％；營收為2,329.49億元，年增40.2％；基本每股收益2.05元，年增21.6％。
中國神華表示，第三季營收增長因煤炭市場需求旺盛，煤炭價格上漲，公司煤炭銷售量和平均銷售價格增長。公告並預計，第四季隨著保障今冬明春電力和煤炭供應措施效果逐步顯現，電力、煤炭供求形勢將有所緩解。
中國神華A股22日收跌逾6％，其H股亦收跌4.08％。大陸政府此前發出考慮干預煤炭價格的訊號，讓煤炭股與相關期貨重挫。不過今年迄今，中國神華A股與H股累計漲幅均超20％。
大陸發改委22日表示，為加強煤炭市場價格監管，研究對煤炭價格進行干預的具體措施，發改委將開展煤炭生產、流通成本和價格專項調查，詳細了解煤炭生產企業成本情況、銷售價格等情況。
(時報資訊)
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