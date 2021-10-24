租屋雖不如買房是筆昂貴支出，然為了維持自己的生活品質，許多租客在物色房屋時，仍會謹慎選擇，有1名有10年租屋經驗的女租客血淚忠告，租屋一定要先看浴室，髒亂的衛浴環境非常影響心情；貼文一出後，引起底下網友強烈共鳴，「看過1萬塊的套房，一見浴室我立馬走人」、「浴室真的很重要」

1名女網友在DCARD發文，從求學到出社會當了近10年的租屋族，她用這幾年的經驗忠告，「租屋一定要先檢視浴室環境」。

她分享自己近期因為工作穩定，租屋預算提高，終於脫離原本又舊、又髒、又小的浴室，如今的租屋處就是因為浴室環境良好，才會被選中，不僅衛浴設備新，還有收納物品方便的浴櫃，整體看起來不會很雜亂，一點也不遜於飯店的衛浴。

她表示，浴室環境真的很影響心情，過往只想在短時間內快點洗好澡，離開浴室，現在每天都十分享受洗澡的時光，「如果預算夠，誠心建議要選有好浴室的租屋」。

貼文曝光後，引爆租屋族共鳴，「浴室真的太重要！又髒又舊的我完全無法」、「我也是先看浴室，牆壁地板髒的直接掰掰」、「超想要乾濕分離的浴室」、「浴室真的很重要！我之前為了便宜租金，住的地方是豬肝色的衛浴，看到就心情超不好」、「+1！我也很在意浴室」、「我看過1萬塊的套房，外面超美的，一看到浴室我立馬走人」。

(時報資訊)