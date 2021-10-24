租屋雖不如買房是筆昂貴支出，然為了維持自己的生活品質，許多租客在物色房屋時，仍會謹慎選擇，有1名有10年租屋經驗的女租客血淚忠告，租屋一定要先看浴室，髒亂的衛浴環境非常影響心情；貼文一出後，引起底下網友強烈共鳴，「看過1萬塊的套房，一見浴室我立馬走人」、「浴室真的很重要」
1名女網友在DCARD發文，從求學到出社會當了近10年的租屋族，她用這幾年的經驗忠告，「租屋一定要先檢視浴室環境」。
她分享自己近期因為工作穩定，租屋預算提高，終於脫離原本又舊、又髒、又小的浴室，如今的租屋處就是因為浴室環境良好，才會被選中，不僅衛浴設備新，還有收納物品方便的浴櫃，整體看起來不會很雜亂，一點也不遜於飯店的衛浴。
她表示，浴室環境真的很影響心情，過往只想在短時間內快點洗好澡，離開浴室，現在每天都十分享受洗澡的時光，「如果預算夠，誠心建議要選有好浴室的租屋」。
貼文曝光後，引爆租屋族共鳴，「浴室真的太重要！又髒又舊的我完全無法」、「我也是先看浴室，牆壁地板髒的直接掰掰」、「超想要乾濕分離的浴室」、「浴室真的很重要！我之前為了便宜租金，住的地方是豬肝色的衛浴，看到就心情超不好」、「+1！我也很在意浴室」、「我看過1萬塊的套房，外面超美的，一看到浴室我立馬走人」。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：