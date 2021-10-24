智慧機械及5G兩產業投資抵減今明兩年到期，先前財經兩部對延長多久各有堅持。不過經濟部近日預告《產業創新條例》修正草案，採「折衷版」解決，確定智機與5G抵減各延長3年、2年，統一在2024年底落日。經濟部表示，應該不會再延第二次，近日草案會送政院審查，儘快本會期送立院通過。
當初為了引導台商資金回流到智慧機械與5G，2019年修訂《產業創新條例》，給予企業投資智慧機械、5G，當年度支出在新台幣100萬元至10億元之間，可申請抵減30%營所稅額。
統計實施前兩年，智機每年抵減900多億、5G因為去年剛開台，每年只有50億到100億左右。兩者優惠在今年、明年到期，工商業者之前嚷著希望延長到2029年。
但財政基於稅收公平，希望智機優惠不要超過2年，5G明年底才屆期則不急於延長。但與經濟部幾番協商後，以「折衷版」解決。敲定智機抵減延長3年、5G延長2年。
經濟部表示，原本給予投資抵減，是為了「短期點火」，沒有要長期實施。現在是因為疫情影響，企業營收及獲利大幅衰退，為了維持產業動能與轉型，所以認為應繼續提供誘因。接下來5G專網頻譜即將釋出，預料其投資抵減金額會大為增加。
另外這次修法也增訂投資智機與5G同時採購資安及服務，金額也納投資抵減，經濟部指出，這是先前供應鏈有中了病毒，為確保我們成為國際供應鏈一環，必須強化資安，因此也給抵減，金額納入當年度最高支出10億元中計算。
(時報資訊)
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