國泰人壽與開陽能源攜手合作的「雲林麥寮天機太陽能電廠」昨正式啟用，完工後的裝置容量可達100MW；國泰人壽也宣示進軍綠電決心，總經理劉上旗表示，去年成立國泰電業，拿出100億元的資金投資國內250個電廠，預估2025年累計投資達300億元，以建構發電、售電、儲能完整電業生態系為目標，平均年化報酬率上看5%。

國泰人壽除成立國泰電業外，也與開陽能源合資成立開泰能源公司，除國壽、開陽外，三井是第三大股東，合作興建的雲林麥寮天機太陽能電廠已完成3分之1；開陽能源董事長蔡宗融表示，地面型的太陽能電廠是以20年為設計，土地與居民承租方式為主，總投資金額介於50億元至55億元，完工後的裝置容量達100MW。

劉上旗表示，麥寮天機的案場原是地層下陷嚴重、不利耕作的土地，如今向當地居民承租、發展再生能源，不僅活化國土，也兼具產業發展與推動公共建設。

「雲林麥寮天機太陽能電廠」昨舉辦落成啟用儀式，包括總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、雲林縣縣長張麗善等皆出席盛會。

蔡英文致詞時表示，「能源轉型」是任內最重要的任務，一定要在任內達成，有壽險資金挹注，讓綠能產業發展更好，政府去年啟動綠色金融方案，就是期待金融機構支持能源轉型，光電設置量近5年成長4.3倍，分擔尖峰用電的需求、減輕供電壓力，有這樣的成績很不容易。

台灣2025年要完成太陽光電20GW的目標，蔡宗融預估，未來光電投資有6000億元的潛在動能，土地、饋線、資金缺一不可，中央政策、地方推行、企業響應，能源轉型才能成功。

(時報資訊)