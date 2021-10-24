1973年10月以、阿掀起第四回合戰爭，為對抗親以色列的美、歐各國，以利比亞為首的八個阿拉伯國家於科威特集會宣布減產石油，這次集會為第一次石油危機揭開序幕，此後油價一路狂飆，停滯性通膨席捲全球，次年台灣通膨率（CPI漲幅）達47％。
■2008年上半年躉售物價（WPI）依加工階段所編算的「最終產品」較上年同期漲3.7％，同期間的消費者物價（CPI）漲3.9％，而2021年9月「最終產品」較上年同月漲1.3％，而消費者物價於同期間也漲了2.6％。
隨著近月原油、榖物等農工原料大漲，不少人認為輸入性通膨已蠢蠢欲動，因為我們生產活動所需的大宗物資都得仰賴進口，其行情飆漲，廠商成本就會提高，國內物價豈有不漲之理？
不過，多數人在思考推論時，都忽略兩個重要因素，第一、原料通常只是生產成本之一，而非全部，廠商生產所須擔負的成本有原物料、半成品、運輸、租金、薪資、水、電等等，當某個物料大漲，也只是眾多投入的成本之一而已，因此反映到最終產品的成本，也就不致於那麼驚人了。
市場價格由供需兩方決定
第二、多數人還忽略了一點，那就是廠商雖然可以訂價，但市場價格仍得由供需兩方共同決定，這不是廠商能片面決定的，也因此原物料上漲的成本不必然會全數轉嫁到消費市場。尤其當消費市場趨於完全競爭，超市、賣場林立，廠商就更不可能隨意轉嫁，隨心所欲的調漲了。經過這道競爭的過程，消費市場的物價漲幅，又會比想像中更低一些。
以今年9月為例，小麥的國際行情比去年同月漲了26％，但國內消費市場的麵包、餅乾、麵粉只漲了3％，全球棉花大漲七成，國內成衣、嬰兒衣著這些紡品漲幅還不到3％。另外，國際鋁價飆漲六成，國內鋁門窗漲幅13％，鎳價漲了兩成，鍋具、衛浴漲幅不到4％。
再者，國際糖價這一陣子也漲了近五成，國內砂糖有漲這麼多嗎？並沒有，9月只漲了0.4％。黃豆是沙拉油的原料，國際黃豆大漲23％，國內沙拉油只漲了9.8％。而玉米是農民養豬的主要飼料，玉米近來大漲四成，然而豬肉也只漲了7.7％。
總而言之，在投入、生產及銷售的傳導過程中，不是投入成本增加多少，產出價格就會漲多少，廠商依成本所訂的價格，還得經過消費市場的考驗，才會成為市場價格，綜合起來才會得出消費者物價指數（CPI），而其漲幅才是通膨率。在市場那一隻看不見的手引導下，隨著供需兩方拉鋸，市場均衡價格才會出現，而經過這一連串的動態調整，原物料四、五成的漲幅，到消費市場可能只剩不到2％的漲幅。
物價傳導過程會稀釋漲幅
真是如此嗎？我們可以查考一下時間數列，2008年上半年原油、榖物等農工原料漲勢迅猛，從躉售物價（WPI）的加工階段觀察，原材料較前一年同期大漲42％，中間產品漲8％，然而到最終產品只漲3.7％。今年情況亦然，以9月而言，原材料較去年同月大漲50％，中間產品漲15％，最終產品只漲1.3％。
前述統計反映了物價從上游、中游到下游一路的傳導過程，每經一道程序，漲幅就被稀釋一次，到最終產品的漲幅，與消費者物價（CPI）漲幅已相去不遠。
順著這個思維可以了解，昔日這頭狂野的通膨猛獸，在如今市場競爭的馴服下，已趨於溫和，偶爾發發脾氣推升一下通膨壓力仍難避免，但要像1970年代如此興風作浪，為害世界，已然不可能。
(時報資訊)
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