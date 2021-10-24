大陸農業農村部近日指出，生豬供應仍過剩，2022年春節後豬價可能繼續走低。這預示大陸相關豬企財報慘況仍將持續。
10月15日以來，多家大陸養豬類上市公司披露的第三季業績預告，出現大幅虧損，其中溫氏股份披露的投資關係記錄表顯示，受國內生豬價格大幅度連續下跌影響，養豬行業第三季陷入全面虧損，加上飼料原料價格連續上漲、公司出欄肉豬包含較大比例外購苗育肥豬、處置低效能種豬等因素推高養豬成本，公司前三季的肉豬養殖業務出現深度虧損。
除溫氏之外，同期牧原股份預計虧損人民幣（下同）5億～10億元，正邦科技預虧55.2億～65.2億元，新希望預虧25.8億～29.8億元，天邦股份預虧20.5億～22.5億元。
今年生豬出欄量大增
四家公司加起來預虧超過100億元，原因無一例外，主要都是因為生豬價格半年來的一路下跌，進而導致生豬養殖企業業績崩盤。而崩盤原因，主要是供需關係導致。2020年底全大陸生豬有4億多的存欄，使2021年的生豬出欄量增加較多，加上上半年部分體重較重的豬隻需要時間消化，導致豬價一低再低。
大陸農業農村部10月20日公布數據，2021年前9月份規模以上生豬定點屠宰企業屠宰生豬年增長60.9％，其中9月份年增長95.2％。豬肉價格1月下旬開始，連續八個月回落，在剛剛過去的中秋、「十一」國慶消費旺季，也沒有出現豬肉價格反彈。
10月份第二周，集貿市場的豬肉平均價格每公斤21.03元，比1月份下降了60.8％，9月份全國養豬場（戶）虧損面達到76.7％。
糟糕的是，農業農村部還表示，預計第四季到2022年第一季上市的肥豬年增幅還將明顯增長，生豬供應相對過剩局面仍將持續一段時間，如不實質性調減產能，豬價低迷態勢難以扭轉，尤其是2022年春節過後的消費淡季，豬價可能繼續走低，並造成生豬養殖重度虧損。
這也讓豬農苦不堪言。巨額預虧還讓上市公司出現了拖欠代養戶代養費的情況。本以為給大公司代養豬較穩定的湖南懷化養殖戶李波，已經因為未能收到結算款與正邦陷入要帳拉鋸戰四個多月。
仔豬被迫廉價銷出
另一方面，仔豬大批大批的被廉價銷出。「去年冬天價格1,800元，今年開春1,300元還有人搶著要，現在200元沒人要。」這是一頭30斤小仔豬在一年時間的價格變化。一名河北母豬養殖戶王先生表示，本來他專門兜售仔豬，但自從上半年生豬價格不斷走低，他手裡有幾百頭仔豬賣不掉，只好自己建豬場育肥。
王先生還指出，他所在的養豬行業微信群中，已經有同行在處理仔豬：將分量尚未達到出售斤數的仔豬賣給南方一些餐飲供應商，這些仔豬將以乳豬的形式被餐飲管道消化。河北、東北尤其多，每天都有幾千頭仔豬以這樣的方式被大車拉走。
一名畜牧所研究員表示，生豬價格止跌回升的時間點並不好判斷，2021年豬週期提前到來，是大多數企業未曾預料到的，按以往規律，豬週期的價格低點應該出現在2022年較為合理。如今大陸生豬行業遭遇最慘豬週期，生豬價格的回溫仍需市場和豬企再各自消化一段時間。
(時報資訊)
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