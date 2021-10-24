上一次讓義烏企業出現「集體製造行為」，是奧運射擊冠軍楊倩領獎時頭上所配戴的「小黃鴨髮夾」。在楊倩奪冠的第二天，就有企業大量生產。而義烏最新焦點，則是全球爆紅的韓劇「魷魚遊戲」。

全球OTT平台龍頭網飛（Netflix）的原創韓劇「魷魚遊戲」紅遍全球，不僅劇情吸引觀眾目光，劇中出現的各種道具同樣引發話題。然而當觀眾還在追劇時，位於浙江省的知名小商品批發市場-義烏的製造商們，已經釐清該劇所能夠衍生的周邊產品並且投入生產。

「魷魚遊戲」描述456名因債台高築而陷入絕望的玩家，參加一連串以兒童遊戲為主題的生存賽，若玩家贏得六輪遊戲的勝利，就可以獲得高額獎金，如果落敗就有致命的危險。

綜合陸媒報導，劇中的第一個遊戲是123木頭人，負責盯住玩家的是一個長相詭異的玩具娃娃。敏銳的義烏商人押寶這款玩具娃娃面具，將會受到年輕消費族群瘋搶，因此將該款面具的上市日期定在萬聖節（10月31日）前夕。

商家蹭熱 趕工賺快錢

市場分析，因為這個玩具娃娃看起來確實非常嚇人，在萬聖節肯定會引來一波跟風熱潮。事實證明，這款面具吸金無數，還遠銷海外。

在大陸電商平台淘寶上直接搜尋「魷魚遊戲」，最便宜的面具僅人民幣（下同）8元，但即便如此，賣家獲利率仍相當高。義烏宏濤模具有限公司負責人葉建紅表示，有幾款黑色面具，平均生產成本只有1.5元左右。

在義烏的某家模具工廠中，技師正在趕製面具模具。主要生產「魷魚遊戲」中的面具，例如劇中人所戴的黑色面具有圓形、三角形、正方形這三種圖案。葉建紅指出，目前這套完整的模具仍供不應求，義烏已有上百家企業在做「魷魚遊戲」的生意，「有正規企業，也有小作坊，大家都在搶時間，因為熱度很快就會消失」。

雖然韓國製作出「魷魚遊戲」並輸出到全球，但是義烏商人卻透過製造其周邊產品把它重新賣回韓國。公開數據顯示，在韓國電商平台Coupang上銷售「魷魚遊戲」周邊產品的店家，其實很多都是來自大陸。例如劇中玩家身上所穿的比賽套裝，就同時有來自廣州、南京的公司在銷售。

商品銷回韓國 售價飆漲

值得注意的是，大陸很多店家在當地平台出售上述比賽套裝的價格最低僅30元，但是在Coupang上的售價卻高達200元。因此，義烏商人也會關注不同平台的數據來進行對比分析，率先進駐利潤最高的平台。

對義烏商人而言，屬於自己的「魷魚遊戲」就是和時間賽跑，不斷地蹭熱點、賺快錢，還要趕在下一個熱點爆發前果斷提前布局。當這些周邊產品在海內外電商平台上架，並順利寄送到消費者手中後，義烏商人會撤下生產線，憑敏銳的商業嗅覺尋找下一個熱點。

報導指出，以前的義烏基本上是市場有什麼需求就產銷什麼，但現在的義烏更多的是從熱點中發現需求，進而製造出熱門產品。義烏商人先是透過微博或搜尋引擎持續關注熱點變化，接下來就是對其產生的數據進行分析，例如當天的點擊搜尋量、轉化率等，同時還要關注市場上有多少人正在著手布局。在外部搜尋量、轉化率數據都比較理想的情況下，只要市場上還沒有太多人關注到此一商機，義烏商人就會果斷出手布局熱點產品。

(時報資訊)