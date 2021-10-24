越南已是美企仰賴的製造重鎮，但疫情爆發以及封鎖延長，使得當地產能飽受衝擊，令企業不得不重新思考產線規畫，甚至考慮返回中國。
■Extended lockdowns in Vietnam drive some manufacturers elsewhere, including back to China.
中美貿易戰期間，越南因為擁有低廉的勞工以及當地政府親商政策的加持，使得全球的大型企業，相繼將生產重心由中國轉移至越南。
但如今情況急轉直下。越南7月起疫情大爆發，確診驟增至數千人，因該國人民疫苗接種率低，病毒急速擴散，8到9月間單日感染甚至衝上數萬人。越南政府祭出嚴格的封鎖措施，導致各地工廠產能大受打擊。
外企將產線轉至他國
眼見越南長期封鎖，耐吉（Nike）、露露檸檬（Lululemon）等外國企業，紛紛將產線轉至其他國家，一些業者開始思考當前仰賴越南的生產策略是否應該調整。
體育用品巨擘耐吉的運動鞋產線約一半設在越南，9月曾表示由於工廠關閉，該公司已損失十周產能。
根據美國券商BTIG估計，十周產能損失約合是一億雙鞋的產量。耐吉預估，未來八個月自家產品將供不應求。
耐吉財務長佛蘭德（Matt Friend）上月曾指出，「從疫情相關的關廠經驗來看，重啟廠房和恢復至產能全開，需要一些時間」。
該公司提到，其他地區的球鞋產線已提高至最大產量，而服裝產線也正移往中國等地。
越南美國商會8月底調查將近100家製造商代表看法，結果發現約有五分之一的企業已將產線轉往他國。
越南美國商會製造與供應鏈任務小組負責人莫雷諾（Jonathan Moreno）表示，「人們現在瞭解到，無論是中國、越南或任何地方，你不能將雞蛋放在同一個籃子裡。就供應鏈的觀點來看，你不能局限在一個國家。」
根據越南政府先前對製造業的要求，企業必須讓員工吃、住、工作都在工廠內，或是透過社區隔離，否則就得全面關廠。
奧勒岡大學政治學教授Tuong Vu認為，越南此次的封鎖比較不具效益，因為病毒在封鎖啟動前早已廣泛傳播，尤其Delta變種病毒傳染格外迅速。
在越南產業聚集的南部地區，對於擁有數千員工的製鞋與成衣工廠來說，要讓員工全部生活聚集在廠房，實施難度相當高，因為無法容納如此多人居住，這導致許多廠房因此關閉，或僅讓重要產線運作。
疫苗接種率僅9％
越南疫苗接種率也落後他國。根據Our World in Data 9月數據，越南僅有9％完全接種新冠疫苗，反觀鄰國柬埔寨接種率達65％。
一些企業開始減少對越南的倚賴。家具業者Hooker Furniture執行長霍夫（Jeremy Hoff）表示，「我們確實已將越南產能分散一部分」。
過去Hooker相當仰賴越南產線，但現在他說：「在必要情況下，我們甚至將少數產線返回中國。只要產能穩定，就是我們要去的地方。」
休閒鞋大廠卡駱馳（Crocs）執行長瑞斯（Andrew Rees）也提到，一些產業已轉移至其他地區，該公司一直在規劃將部分產能遷出越南，同時擴大印尼、印度的生產規模。
(時報資訊)
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