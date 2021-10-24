福懋（1434）周股價進入整理，在29.5元至30.35元間進行區間整理；上周五在量能增溫下，突破整理頸線，收盤30.5元，已站上五日均線、月線之上，包括周線、月線等各短期均線趨勢也在上周開始反轉緩步走揚。季線下滑趨勢已有止跌往上跡象。9日KD值趨線也在上周五黃金交叉開始走揚。唯前波高點31元附近浮額仍多，短期若要衝關，量能仍需持續放大。
中國能耗雙控，導致亞洲市場紡纖原料供給鏈出現缺料，激勵產品報價上漲；市場預期，第四季營運成長可望加大。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
福懋（1434）周股價進入整理，在29.5元至30.35元間進行區間整理；上周五在量能增溫下，突破整理頸線，收盤30.5元，已站上五日均線、月線之上，包括周線、月線等各短期均線趨勢也在上周開始反轉緩步走揚。季線下滑趨勢已有止跌往上跡象。9日KD值趨線也在上周五黃金交叉開始走揚。唯前波高點31元附近浮額仍多，短期若要衝關，量能仍需持續放大。
中國能耗雙控，導致亞洲市場紡纖原料供給鏈出現缺料，激勵產品報價上漲；市場預期，第四季營運成長可望加大。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：