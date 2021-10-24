福懋（1434）周股價進入整理，在29.5元至30.35元間進行區間整理；上周五在量能增溫下，突破整理頸線，收盤30.5元，已站上五日均線、月線之上，包括周線、月線等各短期均線趨勢也在上周開始反轉緩步走揚。季線下滑趨勢已有止跌往上跡象。9日KD值趨線也在上周五黃金交叉開始走揚。唯前波高點31元附近浮額仍多，短期若要衝關，量能仍需持續放大。

　中國能耗雙控，導致亞洲市場紡纖原料供給鏈出現缺料，激勵產品報價上漲；市場預期，第四季營運成長可望加大。

(時報資訊)

#福懋 #能耗雙控 #缺料

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