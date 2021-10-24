台股上周收復月線，證券分析師趙彭博指出，量能不足、季線下彎仍是台股「最大挑戰」，預估後市台股欲向上挑戰季線，端看權王台積電（2330）表現。本周投資組合前兩大為創意（3443）、德微（3675），再選入晶焱（6411）、撼訊（6150）與智原（3035）。
美股五巨頭「FAAMG」等下周財報公布，將影響近期美股走勢；全球對煤、天然氣及原油需求大增，使美國聯準會（Fed）主席鮑爾對通膨態度自「通膨暫時上升」，轉為「通膨暫時居高不下」，預期11月縮減購債時程也是影響美股另一重點。
回歸台股，就技術面而論已收復月線、突破W底頸線、KD交叉向上，加上5日線翻揚，短線區間暫看16,800～17,200點，有望醞釀一波反彈。
展望後市，本周可聚焦台股單日成交量能否突破3,500億元。而電子類股近日成為交易主流，研判台股後市「大盤上季線，要靠台積電」。
選股方面，除台積電及其供應鏈外，電動車族群也已成投資組合中必不可少之標的；比特幣再創新高，撼訊、華擎等概念股漲勢強；儲能、第三代半導體、矽智財（IP）及IC設計股，亦為本周焦點。
本次逐洞賽選股方式，將採用大數據智能選股系統，將逾1,700檔個股通過籌碼、財務、技術面三大面向篩選。每面向選取五項因子，合計15項因子，每項因子1分、共計15分，選出個股所得分數高於8分者，列為每周投資組合候選名單。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：