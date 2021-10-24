台股上周收復月線，證券分析師趙彭博指出，量能不足、季線下彎仍是台股「最大挑戰」，預估後市台股欲向上挑戰季線，端看權王台積電（2330）表現。本周投資組合前兩大為創意（3443）、德微（3675），再選入晶焱（6411）、撼訊（6150）與智原（3035）。

美股五巨頭「FAAMG」等下周財報公布，將影響近期美股走勢；全球對煤、天然氣及原油需求大增，使美國聯準會（Fed）主席鮑爾對通膨態度自「通膨暫時上升」，轉為「通膨暫時居高不下」，預期11月縮減購債時程也是影響美股另一重點。

回歸台股，就技術面而論已收復月線、突破W底頸線、KD交叉向上，加上5日線翻揚，短線區間暫看16,800～17,200點，有望醞釀一波反彈。

展望後市，本周可聚焦台股單日成交量能否突破3,500億元。而電子類股近日成為交易主流，研判台股後市「大盤上季線，要靠台積電」。

選股方面，除台積電及其供應鏈外，電動車族群也已成投資組合中必不可少之標的；比特幣再創新高，撼訊、華擎等概念股漲勢強；儲能、第三代半導體、矽智財（IP）及IC設計股，亦為本周焦點。

本次逐洞賽選股方式，將採用大數據智能選股系統，將逾1,700檔個股通過籌碼、財務、技術面三大面向篩選。每面向選取五項因子，合計15項因子，每項因子1分、共計15分，選出個股所得分數高於8分者，列為每周投資組合候選名單。

(時報資訊)

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