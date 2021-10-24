台股上周攻「萬七」失利，證券分析師林鈺凱指出，加權指數近四個月走勢呈大型W底型態，有利多頭攻勢，加上9月外銷訂單金額創高，預估台股第四季可望再啟一波漲勢。本周投資組合前兩大為精測（6510）、元太（8069），再選入揚明光（3504）、晶豪科（3006）、愛普*（6531）與奇鋐（3017）。

台股加權指數15日拉出一根長紅K棒，突破前波高點後一路過關斬將，21日最高點來到17,026點，惟攻克「萬七」未果，導致22日出現回檔，市場擔憂「萬七」是否將成台股壓力。不過，研判短線的「近關情怯」是正常的，不影響其走向多頭的大格局。

台股5日落底，13日經歷二次回檔並未跌破前低，隨後便開始向上攻擊，屬於十分標準的W底型態。若再將格局放大，台股自7月15日歷史新高18,034點回檔以來，先在8月20日落底，接著即出現V型反轉，直至9月上旬，才又出現一波跌勢。

因此，這屬於短、中線搭配的雙W複合底型態，而這種型態極其有利多頭攻勢，並有望出現「1+1大於2」的效果。

除技術面型態外，台股整體大方向仍會隨基本面前進，觀察基本面，有個領先指標就是「外銷訂單」。台灣畢竟是以出口為導向，故「外銷」數據非常重要，而「訂單」則意味著未來一至三個月出貨，外銷訂單的多寡，幾乎可以很直接的反應基本面的未來價值。 展望後市，預期台股第四季可望再開啟一波多頭攻勢，可把握「萬六」尾巴的時候。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意