台股9月中旬跌破季線後，上周再度進入季線攻防，全周反彈107點，收在16,888點，摩爾投顧分析師張志誠指出，大盤季線前的震盪是為本周衝高做準備，選股上避開短線急彈後技術面進入過熱的個股，可轉向選擇具實質業績的公司；本周投資組合前兩大為M31（6643）、宏致（3605），再選入欣興（3037）、精材（3374）與中航（2612）。
美股四大指數領先站穩季線，台股卻在21日向上測試季線時遭遇壓力，22日量縮震盪仍然無法跨越反壓，所幸指數仍守穩月線上方，且10日均線扣抵低檔將轉折走揚，有助大盤下周再度進行攻堅。
類股方面，元宇宙概念極具想像空間，只要在越早的階段投入，獲利可觀的同時風險也相對更大，畢竟元宇宙並非電動車產業已有成熟的法規、基礎設施和商業應用，但在資金追捧下，概念股包括宏達電上周大漲五成外，威盛周漲幅也來到19.02％，揚明光漲停創波段新高，亞信、九暘、鈺創也呈現價漲量增。惟上述個股短線都已被過度追價，指標進入高檔過熱區，具未來性的產業不乏有布局的機會，並不需要急於一時而增加風險。
此外，BDI和BCI指數下跌修正兩周，但是BDI指數跟2008年出現的高點仍有一段距離，代表漲升仍具空間，以近期走勢觀察，BDI和BCI指數都還沒有跌破上升的趨勢線，回檔屬於良性修正。
貨櫃海運和散裝航運上周走勢持續受到壓抑，尤其是散裝船部分股價持續破底，指標股也因連跌而壓低到超賣區。
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