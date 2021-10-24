台股連三周收紅，上周再度上漲107點，以16,888點作收，啟發投顧分析師楊基政認為，大盤本周觀察重點包括強勢股攻擊是否具連續性、台積電是否在島狀缺口及均線糾結上方整理、弱勢指標股是否開始展開反彈等；本周投資組合前兩大為飛捷（6206）、撼訊（6150），再選入大聯大（3702）、營邦（3693）與宏達電（2498）。
美股四大指數皆已成功站回季線，再次提供台股挑戰季線反壓的機會，然大盤近期呈現均線糾結架構，月線、季線、半年線與200日均線皆會合於16,700～17,100點區間，表示多空力道均衡，外資、投信、散戶成本大致相同，因此指標股動向顯得格外重要。
台積電15日形成島狀反轉後，守穩均線糾結處上方整理，但亦無強攻9月6日高點的企圖，盤勢隨之陷入壓縮整理。台積電本周若能率先挑戰9月6日高點，則大盤可望一舉突破季線與半年線反壓；若未強攻，也不可失守均線糾結關卡與15日島狀缺口上緣，可謂「成也台積電，敗也台積電」。
此外，世芯-KY、創意、智原、健策等領先突破9月6日與9月27日高點的強勢股並非連續性大漲，而以「進三退二」的碎步走法緩步創高，其它轉機族群如元宇宙題材，指標股宏達電及位速均線皆呈多方排列，需留意乖離過大的震盪走勢。
整體而言，台股壓縮整理中亦可見業績成長股單兵突圍，如德微、義隆電等，弱勢族群是否不再破底亦為一項觀察指標，立積、大立光展開反彈後，短線上已化解加權指數破底危機。
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