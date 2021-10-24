台股21日進攻「萬七」失利，導致22日再次回檔，本循環逐洞賽競賽結果也出爐，最終由啟發投顧分析師楊基政以五洞冠軍、累計績效-0.46％奪得循環總冠軍，摩爾投顧分析師張志誠以三洞冠軍、累計績效-22.53％取得另一優勝，本周加入兩位新參賽證券分析師林鈺凱、趙彭博，展開新一循環競賽。
回顧上周循環最後一洞競賽結果，受惠美股科技股財報優於預期，帶動上周台股電子族群重返主軸，加權指數單周小漲107.55點，漲幅0.64％，周線連三紅，上檔季線關卡仍待挑戰。
電子族群上周「大顯身手」，其中，黃勇文、陳學進投組中的矽智財（IP）概念股智原，受惠力旺21日奪股后所掀起的比價效應，單周大漲16.43％，22日收上166.5元近20年新高；張志誠投組中的ABF載板欣興，獲美系外資給予190元目標價，單周大漲13.89％。
總競賽成績方面，台股本循環逐洞賽於8月初啟動，期間經歷美國聯準會（Fed）暗示即將升息、大陸恒大事件、大陸「限電」政策等利空衝擊，8月20日重挫至16,248.08點、10月5日再度跌至16,162.17點的「慘況」。就技術面觀察，上檔仍有季線、半年線等中長期均線壓力，加上權王台積電「積弱不振」表現持續三個月。四位達人績效均受影響，循環總冠軍楊基政以-0.46％之累計績效，勝過大盤-1.71的報酬率。
林鈺凱首周投組選入六檔個股，包括半導體測試介面廠精測、電子紙廠元太、投影光學零件廠揚明光、記憶體IC設計晶豪科、記憶體廠愛普*、散熱模組廠奇鋐，全數鎖定電子族群；整體持股比重99.8％，投組首重精測。
趙彭博則以籌碼、財務、技術面三大面向篩選出首周投組，選入晶片設計服務商創意、二極體廠德微、靜電防護元件（ESD）供應商晶焱、板卡廠撼訊、矽智財（IP）廠智原五檔個股；整體持股比重為95.4％，投組前兩大為創意、德微，各占22.9％、20.7％。
張志誠本周投組續留上循環最後一周表現最佳的ABF載板欣興，以及封測廠精材、散裝航商中航三檔，再新選入半導體IP供應商M31、連接器廠宏致，看好具發展潛力的電子族群，及股價超跌的散裝航運；整體持股比例99.8％。
楊基政則選擇續留上周投組中漲勢最猛的「挖礦概念股」撼訊，再選入POS廠飛捷、半導體通路大聯大、雲端伺服器廠營邦、推出首款VR眼鏡搶搭「元宇宙」題材的宏達電，看好半年報佳、券資比高具軋空題材者；整體持股比例達99.8％，五檔個股占比在18～22％。
(時報資訊)
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