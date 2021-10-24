外界預期美國聯準會（Fed）將在11月開始縮減買債規模，本周其他國家央行最新貨幣政策決議，因此備受關注。國際貨幣基金（IMF）調降2021年全球經濟成長預測值後，本周歐美公布第三季國內生產毛額（GDP）等數據，成為市場最矚目的焦點。

本周舉行貨幣政策會議的央行，包括27日加拿大央行，以及28日的日本央行與歐洲央行。對市場影響最大的是歐洲央行的決策內容。因其目前跟Fed一樣面對通膨持續攀升的壓力，正在考慮是否提前縮減買債規模。

在疫情、通膨壓力攀升和全球供應鏈問題等因素影響下，外界愈來愈擔心世界經濟前景。因此本周歐美亞主要國家公布第三季GDP格外受關注。

本周公布GDP的國家，包括26日韓國，28日美國，29日歐元區、德國和法國。

由於Fed即將在11月舉行貨幣政策會議，因此美國最新經濟數據結果，會被視為可能影響Fed是否提前開始退場的重要因素。除GDP外，外界也十分關注美國本周公布的其他數據。

其中，29日公布的9月個人支出與所得，和個人消費支出（PCE）物價指數最受矚目。

美國本周跟製造業有關的數據，包括25日公布的10月達拉斯Fed製造業指數，26日10月里奇蒙Fed製造業指數，27日9月耐久財訂單，28日10月堪薩斯Fed製造業指數，和29日的芝加哥10月採購經理人指數（PMI）。

美國房市仍火熱，但會否受Fed可能提前退場影響，受市場關心。本周與房市相關數據包括26日的9月新屋銷售、和8月標普／凱斯席勒房價指數，28日9月待完成過戶房屋銷售。

(時報資訊)