國發會將於27日（周三）公布景氣報告，受惠於外貿、股市走強，9月景氣可望續亮紅燈，不過，由於上年同期基數已高，若尚未出爐的數據不如預期，變燈（變成黃紅燈）也是有可能的，惟不論紅燈或黃紅燈，反映的都是當前景氣依舊熱絡。

國發會每月綜合股價、出口、工業生產等九項指標彙總成「景氣綜合判斷分數」，據以對映燈號，依據已公布的9月數據，平均股價指數17,281點，年增率36.6％，續得滿分。依新台幣計算的海關出口年增率21.8％，本月工作天數比去年少兩天，季調後的數字只會更高，可望加一分而升至滿分。

至於反映民間投資的機械及電機設備進口，依新台幣計算的年增率更高達29.6％，經季調後也只會更高，續得滿分。其餘未公布數據，以貨幣總計數M1B、工業生產指數而言，由於去年同月基數偏高，9月年增率要跨過滿分門檻不易，有減分的可能。

雖然前述兩項有可能減分，但隨著國內疫情改善，製造業營業氣候測驗點有可能回升，有加分的可能。另外，疫情期間的相關商業活動管制持續鬆綁，批發零售及餐飲、製造業銷售量這兩項指標可望繼續維持滿分。

國發會主委龔明鑫日前在立院答覆立委時曾表示：「景氣紅燈可望亮到明年。」從9月已發布的數據看來，加加減減後，確實有機會亮出連續第八顆紅燈。不過，由於去年同月基數已高，各項指標（年增率）要跨過滿分門檻日趨不易，多數指標其實已落至滿分邊界，稍有差池也可能減分，而落入黃紅燈，這得等相關數據出爐才會明朗。

國發會周三除了公布景氣燈號，還會公布景氣領先指標，8月領先指標止跌回升，上揚0.15％，9月走勢的變化也是觀察重點。

(時報資訊)