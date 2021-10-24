中央銀行25日（周一）將公布9月金融情況，M1B及M2年增率不排除延續下滑趨勢，主要因基期較高，以及活期性存款年增率可能維持下降，尤其台股量縮價跌，證券劃撥餘額是否會終結連續十月創新高，頗受市場矚目。

儘管外資9月累計淨匯入約29.10億美元，但在台股僅小幅買超新台幣57億元，8月M1B年增率已連續三個月下滑，M2年增率也連二個月走低，主要反應上年同期基期較高的結果，加上活期性存款餘額雖續創新高，但年增率顯現下降，預料9月M1B及M2年增率將延續下滑趨勢。

市場最關切的是，台股過去十個月因散戶給力的支撐，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額增加趨勢不變，已連續十個月創新高，但9月台股成交量縮且指數震盪大跌555點，不排除餘額創高跟著止步。就看零股交易主力的小資族是否熱情未散，仍維持增加的動能，餘額還是有再創新高機會。

統計顯示散戶在集中市場占比，近年來大多在六成以上，但6、7月之後進一步衝高至逾七成，凸顯在股市的影響力增加，也反應在證券劃撥存款餘額居高不下，後市仍應密切關注散戶狂潮的發展。

觀察國內金融體系資金充沛，M1B及M2日平均各在23兆元及52兆元之上，也連創新高紀錄，代表股市資金動能無虞。但央行官員認為，股市變化起伏，並不完全來自資金動能，目前包括國際疫情變化、經濟復甦發展、地緣政治風險等，例如發展中的大陸恒大及限電事件，還有預期聯準會（Fed）11月將宣布縮減購債等，都具有相當程度的影響。

(時報資訊)