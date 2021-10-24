中央銀行25日（周一）將公布9月金融情況，M1B及M2年增率不排除延續下滑趨勢，主要因基期較高，以及活期性存款年增率可能維持下降，尤其台股量縮價跌，證券劃撥餘額是否會終結連續十月創新高，頗受市場矚目。
儘管外資9月累計淨匯入約29.10億美元，但在台股僅小幅買超新台幣57億元，8月M1B年增率已連續三個月下滑，M2年增率也連二個月走低，主要反應上年同期基期較高的結果，加上活期性存款餘額雖續創新高，但年增率顯現下降，預料9月M1B及M2年增率將延續下滑趨勢。
市場最關切的是，台股過去十個月因散戶給力的支撐，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額增加趨勢不變，已連續十個月創新高，但9月台股成交量縮且指數震盪大跌555點，不排除餘額創高跟著止步。就看零股交易主力的小資族是否熱情未散，仍維持增加的動能，餘額還是有再創新高機會。
統計顯示散戶在集中市場占比，近年來大多在六成以上，但6、7月之後進一步衝高至逾七成，凸顯在股市的影響力增加，也反應在證券劃撥存款餘額居高不下，後市仍應密切關注散戶狂潮的發展。
觀察國內金融體系資金充沛，M1B及M2日平均各在23兆元及52兆元之上，也連創新高紀錄，代表股市資金動能無虞。但央行官員認為，股市變化起伏，並不完全來自資金動能，目前包括國際疫情變化、經濟復甦發展、地緣政治風險等，例如發展中的大陸恒大及限電事件，還有預期聯準會（Fed）11月將宣布縮減購債等，都具有相當程度的影響。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：