在美股走揚效應下，台股延續反彈走勢，加權指數一度突破萬七關卡，22日震盪收16,888.74點已站回月線上。本周盤勢挑戰季線關卡，市場聚焦科技法說會及法人動向兩大因素，前者關注聯發科、聯電、穩懋、日月光投控等四大科技公司對第四季營運展望。

上周外資擴大現貨市場買超到153.3億元，投信以及自營商各買超29.4億元、34.1億元，周法人合計買超金額216.9億元，支撐盤勢反彈，指數高檔曾突破萬七、到17,026.89點，其中22日指數盤中低檔守住16,800點。上周外資在期貨市場略增空單，22日台指期空單約2萬口，周增持空單2,352口，留意後續外資法人在期貨市場空單部位消長變化。

時序進入10月底，各家法人說明會密集登場，其中IC設計、封測、晶圓代工、PA等半導體相關科技公司為主軸，市場聚焦聯發科、聯電、穩懋、日月光投控等科技大廠，以及面板大廠友達、綠電大廠台達電、被動元件大廠國巨等，除第三季財報業績外，更關注其對第四季產業景氣及營運展望，將影響法人調整投資策略與個股行情。

另外，非電法說會方面，有聚陽、豐興、艾姆勒、英利-KY、中再保，以及大台北等，法說內容也牽動個股走勢。

本周新股掛牌也是另一個關注焦點，主要是新掛牌股具市場流通籌碼較少優勢，加以盤勢止跌反彈，有利於新股掛牌後表現；其中新上市股宜新實業及全訊兩檔都在25日掛牌，而本周櫃買市場雖然沒有新上櫃股，但卻有六檔個股掛牌興櫃買賣，包含四檔掛興櫃一般板，包含：米斯特、開陽投控、拉法醫等三家在25日掛牌，利統29日掛牌；至於兩檔興櫃戰略新板，數泓科-新、宏碁智醫-新則各在25日、27日掛牌。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意