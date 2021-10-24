聯發科預計26日（周二）舉行季度法說會，除公告第三季營運成果，所釋出第四季展望更受到市場重視。法人預期，聯發科第三季業績有機會改寫歷史新高，第四季繳出淡季不淡成績單的機率很大，全年營運展望優於先前公司對外釋出的年成長45％。
根據聯發科公告9月營收數據顯示，合併營收達479.06億元、月成長11.9％，相較2020年同期成長26.5％，第三季合併營收為1,310.74億元、季成長4.3％，累計2021年前三季合併營收達3,647.61億元，相較2020年同期大幅成長61.1％，寫下單月、單季及前三季合併營收同步改寫新高水準。
法人指出，聯發科第三季持續受惠於手機、電視及物聯網等終端產品需求，推動產品出貨持續衝高，加上晶圓代工產能吃緊，價格戰停歇，讓營收衝向新高之外，毛利及獲利亦有機會同締新猷。
對於第四季展望，法人認為，雖然第四季步入手機晶片的新舊產品交替期，不過WiFi、電源管理IC及網通等產品線出貨動能依舊暢旺，因此有機會彌補第四季淡季造成的營收季減效應，如單季繳出淡季不淡成績單，有望推動全年營收優於公司先前所預期的年成長45％水準。
放眼2022年，聯發科將由新一代5G手機晶片天璣2000接棒，成為5G出貨主力產品，且2022年隨著全球疫情有望逐步復甦，屆時中高階智慧手機拉貨動能將可持續成長，讓聯發科中高階手機晶片出貨動能再度向上，使業績邁向新營運高峰。
(時報資訊)
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