在實現經濟增長及達到脫貧目標後，中國政府政策已轉為關注提升增長的質量及包容性，即「共同富裕」，旨在幫助中產階級而擴大一系列監管變革。

除了積極的宏觀驅動因素之外，中國的股票和債券市場也被納入一些全球指數，進而導致投資者流動增加。根據中國人民銀行的數據，2020年海外持有的人民幣資產同比增長40％，達到人民幣（下同）8.98兆元（截至2020年12月底）。與此同時，海外持有的中國債券在2021年5月達到3.68兆元，較同期增長52％。

中國指數被納入考慮範圍以及隨後投資者大量湧入的主要原因之一，是中國堅定地致力於實施市場改革。對市場自由化的熱情絲毫沒有減退的跡象。中國的債券市場目前排名全球第二大，繼續吸引國際投資者。中國監管機構通過引入銀行間債券市場制度和債券相互連線制度，向全球投資者開放了固定收益市場。

中國債券市場出現多項重要發展，顯示監管機構正致力為投資者締造一個穩健及具吸引力的投資環境。最近的發展包括延長結算週期、延長交易時間，以及引入循環再造結算，所有這些措施都旨在促進外國投資者參與透明中國市場。

消費是2021年中國經濟增長其中一重要推動力，「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」已成中國國策。中國經濟發展正從以往依賴投資和出口拉動向更多依靠國內需求特別是消費需求拉動轉變。

數據顯示，中國中等收入群體已達到4億多人，人均國內生產總值突破1萬美元，人們對中高端、多樣化的消費需求不斷擴大。儘管受到疫情衝擊，但2020年中國消費品進口仍實現了8.2％的逆勢增長。2021年第一季，中國消費品進口年增18.1％，繼續呈現快速增長趨勢。

我們對中國下半年的經濟前景保持謹慎。雖然中國的供應鏈在疫情圍堵清零策略下展現彈性，令近幾個月的出口出乎意料轉強，但這種策略的缺點是限制了消費復甦，同時進行廣泛房地調控和宏觀緊縮。財政政策短期內受制於商品及化學品和部分下遊行業推高的生產者物價指數以及地方政府融資限制。我們預計未來幾個季度可能通過降準甚至降息來放寬貨幣政策，這可能會對經濟提供一些支援。

就回報率而言，中國對渴望收益的外國投資者非常有吸引力。例如，中國10年期國債收益率為3.1％，而美國10年期國債收益率約為1.5％。除了債券市場多元化，中國市場基本上與全球資本市場無關，而且已被證明對這場新冠疫情具有非凡的適應力。

中國債券日漸成為主流，例如由今年11月開始，富時世界政府債券指數亦將加入中國債券，預計可能有1,300億美元流入國內債市，為投資者帶來另一個重要投資機會。

目前，全球疫情亦將逐步改善，我們開始過渡至經濟週期中的擴張階段，加上通膨升溫風險，流動資產的預期收益率亦會偏低，人民幣的相對利率較高，能夠有效提升債券組合的回報。另外，中國債市亦有效分散投資，因為人民幣債券與其他市場的關聯性較低，甚至呈現負關聯性。以年初至今的收益率走勢為例，其他政府債券收益率上升，但中國國債卻下跌，這點反應出中國債市受全球經濟周期影響較小，反而較受到中國政策和市場資金流動性影響，中國人民銀行目前進行逆週期政策正常化，即採取針對性措施，根據市況做出相應調整。

(時報資訊)